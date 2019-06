Verwarde man door grote politiemacht aangehouden in Alphen

De politie was gewaarschuwd dat de man in de Filipsstraat in het dorp stond te schreeuwen. ,,Hij zou daarbij dreigende taal hebben uitgeslagen”, vertelt een politiewoordvoerster. ,,Op dat moment vormde hij een gevaar voor zichzelf en mogelijk ook voor zijn omgeving.”



,,Wanneer we een melding als deze binnenkrijgen, weten we niet wat we kunnen verwachten. Misschien lijkt het niet normaal dat we met zulk groot geschut uitrukken. Maar om niet voor verrassingen te komen staan, trekken we alle registers open.”



De uiteindelijke aanhouding is volgens de woordvoerster zonder incidenten verlopen. ,,De agenten hadden meteen bij aankomst een goed contact met de man.”