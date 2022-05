Veteraan Piet uit Beneden-Leeuwen helpt in zoektocht naar vermiste personen: ‘Je brengt iemand thuis’

Arissen is groepscommandant van het bravo-team, een van de vier teams die die dag in actie komen. Ze slaan hun kamp in de vroege ochtend op bij een van de hoofdpaden in het Mastbos. In de cateringwagen wordt koffie gezet. Er is voldoende water en een generator voorziet de wagen van stroom. Broodjes en blikjes frisdrank voor de lunch. De mannen en vrouwen komen rustig op gang. Uiteindelijk zijn er zo’n zeventig veteranen in het bos om naar de vermiste vrouw te zoeken.