Vijf tractoren en vijftien pluktreintjes gestolen in Boven-Leeuwen

Aannemer: ‘Opruimen asbest bij kringloop­win­kel duurt nog weken’

21 september BENEDEN-LEEUWEN - Het opruimen van de asbestdeeltjes die vrijkwamen bij de brand bij Kringloop de Oude School in Beneden-Leeuwen, gaat nog zeker twee weken duren. Dat zegt Rob Hijmans, eigenaar van Hijmans Sloopwerken in Winssen. Met zo'n 25 man is hij sinds vorige week vrijdag fulltime aan het werk in het dorp.