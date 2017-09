Vol in de remmen door zelfgemaakte flitskast

Nieuw fietspad bij Alphen geopend

2 september ALPHEN - In de uiterwaarden bij Alphen is vanmiddag een nieuw fietspad geopend. De 2,7 kilometer lange route loopt door het natuurgebied Moleneindsewaard. Deelnemers aan het Bourgondisch Fruitfietsen van evenement Dijkensport namen het nieuwe pad als eersten in gebruik.