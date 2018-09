Vonkerplas toch niet volgestort met slib

Veel woningin­bra­ken Maas en Waal opgelost in eerste helft dit jaar

22 september WIJCHEN/ BEUNINGEN - Voor bijna de helft van de woninginbraken in Maas en Waal is in de eerste helft van dit jaar een dader of verdachte aangehouden. Dit 'ophelderingspercentage' - zoals de politie het officieel noemt - bedraagt maar liefst 46,5 procent.