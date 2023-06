Voor het eerst ooievaarsnest, mét jong, boven de bootjes in Maasbommel

Gevlucht gezin Deest en André Hazes overtreden Leerplicht­wet: mag je dan nooit je kind thuis houden?

Het gevluchte gezin uit Deest dat hun kinderen lange tijd niet naar school zou hebben laten gaan, werd vorige week in een huis vlakbij de Nederlandse grens aangehouden. Jonge kinderen thuis houden zonder toestemming is strafbaar. Steeds meer ouderen proberen op legale manier onder de leerplicht uit te komen. Vier vragen over de Leerplichtwet.