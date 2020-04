Vriend van vermoorde fotomodel Carolien uit Beneden-Leeuwen blijft in voorarrest

1,5 meter afstand op de bouw? Dat is bijna niet te doen

21 april WAMEL - Jan-Willem Bogert, uitvoerder van De Vree & Sliepen doet er alles aan om zijn bouwproject in de Wamelse kasteelbuurt coronavrij te houden. Tot nu toe met succes. Het project met 33 nieuwbouwhuizen en vier gerenoveerde woningen nadert zijn einde. In principe zou het over acht weken klaar moeten zijn. Dan zijn er acht nieuwe koopwoningen en 25 nieuwe huurwoningen van corporatie De Kernen opgeleverd.