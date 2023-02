Vrouw als hoofdprinses nog lang niet overal mogelijk: ‘Ik denk dat ze er vrede mee hebben’

Glazen plafond?Bij veruit de meeste carnavalsverenigingen is het mogelijk dat vrouwen worden verkozen tot prins(es), maar nog altijd is dat in verschillende plaatsen onmogelijk. Bij naar schatting een op de tien verenigingen kennen ze alleen maar mannelijke prinsen en is een vrouw als voorganger van het carnaval not done.