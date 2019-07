Vrouw gebruikt verkeerde pedaal en rijdt Jumbo in Beneden-Leeuwen binnen met haar auto

‘Museum Tweestro­men­land draait als een tierelier, maar wie weet dat?’

11 juli BENEDEN-LEEUWEN - ,,Het museum draait als een tierelier. Maar bij veel mensen is alleen blijven hangen dat het is dichtgegaan.” In twee zinnen schetst Jaap van der Veen van Museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen hoe de vlag erbij hangt na de doorstart.