Vrouw zit bijna halfuur op de kop vast in auto bij Beneden-Leeuwen

Techwiz­zards Druten go go go

29 september DRUTEN - Het duurde even, maar dan heb je ook wat: een super-de-luxe Tech-Lokaal. Al vier jaar geleden sloot Johan Reijers van Tech-Lokaal Maas en Waal een convenant met Lex van Drongelen, rector van het Pax Christi College. In of vlakbij de school zou een Tech-Lokaal moeten komen.