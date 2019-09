Waal vervoert vijftien vuilniszakken plastic per uur naar Noordzee

Deze microplastics zijn een groeiend probleem. ,,Ze zijn niet meer uit het systeem te halen’’, zegt Van Aalderen. In de oceanen vormen ze een plastic soep, die het leven in de wereldzeeën bedreigt. Ook in de lucht en op het land komen ze voor.



,,Ze komen terecht in de organen van mensen en dieren en hebben daar schadelijke gevolgen’’, zegt Frans Buschman van Deltares, kennisinstituut op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur. ,,Het is duidelijk dat ze niet in het milieu thuishoren.’’ Buschman doet onderzoek naar microplastics en kijkt mee op het vissersschip op de Waal.