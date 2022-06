Wamelnaren verslagen door brand in pastorie: ‘Er liggen hier veel jeugdherinneringen’

Agnes Telkamp uit Wamel werd gisterenavond gebeld door haar dochter Patricia die in Nijmegen woont. Die zag berichten over de brand op sociale media. ,,Ik had het zelf nog niet meegekregen.” Patricia was van streek, merkte ze. ,,Zij deed de voorbereidingen voor de communie en het vormsel in de parochie. We zeiden altijd dat Sinterklaas er sliep.”