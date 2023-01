Weekmarkt is weer terug op Mgr. Zwijsenplein; niet parkeren na 8 uur

Wie gaat er voor de klas staan in de regio Nijmegen? Campagne voor carières­witch krijgt extra impuls

NIJMEGEN - Bij de start van het schooljaar 2022-2023 hadden niet alle zeventien scholen voor voortgezet onderwijs en mbo in de regio Nijmegen voor alle vakken genoeg docenten in huis. Dat was voor het eerst, en zeker niet voor het laatst. Het lerarentekort, dat al enkele jaren dreigt te ontstaan, is daarmee realiteit geworden.

25 januari