Wereldkampioen Michael van Gerwen komt darten in Wamel: Run op kaarten

LONGREAD ‘Samenwer­ken en trots zijn op Maas en Waal’

2 januari APPELTERN - Ben van Ooijen, directeur van de Tuinen van Appeltern, gaf onlangs zijn kijk op toerisme en recreatie in een raadsvergadering van West Maas en Waal. Die ging over de archeologische vondsten in ontzanding Over de Maas en hoe die straks te zien zullen blijven. Archeoloog Nils Kerkhoven is de leider van dit project ‘Expeditie Over de Maas’. Dit is de volledige speech van Van Ooijen.