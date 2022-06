Werner houdt vol dat hij onschuldig is aan de dood van fotomodel Carolien: ‘Deze beschuldigingen aanhoren is onmenselijk’

Gedonderdag De Wamelse pastorie tot stof en as gekeerd, waar een klein, rond, gezellig Brabants keuvelende pastoorke de Here hielp

Samen met mijn lief had ik het daar ooit met de pastoor over dingen waar je het over hebt als je gaat trouwen. De pastoor in Wamel woonde, toen nog, in de pastorie naast de kerk.

9 juni