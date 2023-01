West Maas en Waal gaat (opnieuw) luiers inzamelen: 11 containers in gemeente en iedereen betaalt mee

Door luiers en incontinentieafval apart in te zamelen wil de gemeente een betere scheiding van afval voor elkaar krijgen. Nu moeten luiers en incontinentiematerialen nog met het restafval worden afgevoerd. In 2022 zamelden vier buurgemeenten (Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel) al apart in, dit leidde in die gemeenten tot 7 procent minder restafval.

Iedereen draagt de kosten

Het wegbrengen van luiers en incontinentieafval wordt gratis voor gebruikers ervan. Via de afvalstoffenheffing betaalt iedere inwoner van de gemeente mee. Het bedrag zal ongeveer 5 euro per huishouden per jaar gaan bedragen.

Bij de Jumbo in de Nijverheidsstraat in Beneden-Leeuwen en op het Frans Halsemaplein in Dreumel komen ieder twee containers te staan, overige dorpen krijgen er één. In Wamel komt deze in de Clarissenstraat, in Alphen in de Schoolstraat, Maasbommel krijgt een container in de Doctor Buijsstraat, in Appeltern is dit de Kerkstraat/Van der Capellenstraat en Altforst krijgt een container in de Kerkdwarsstraat.

Mislukte proef

In 2019 en 2020 was het gescheiden inzamelen ook al mogelijk, bij wijze van proef. West Maas en Waal pionierde hiermee in de regio. Die inzameling was een succes, de containers zaten geregeld overvol.

De proef werd echter toch gestopt, omdat de ingebruikname van een machine bij de ARN die méér luiers recyclet, steeds maar weer werd uitgesteld. Ook werd vermoed dat inwoners uit buurgemeenten hun luiers in West Maas en Waal dumpten.

Net toen het inzamelen in West Maas en Waal goed en wel ten einde was, werd de machine van ARN in gebruik genomen en begonnen buurgemeenten met de inzameling. West Maas en Waal wilde ook weer aanhaken, maar daar stak de beroerde financiële situatie van AVRI destijds een stokje voor.

