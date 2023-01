West Maas en Waal komt met lening voor energiezuinig en toekomstbestendig maken van woning

Met ingang van 2023 introduceert West Maas en Waal de Toekomstbestendig Wonen Lening. Doel is het verbeteren van de woningvoorraad. Er kan geld worden geleend voor het duurzaam maken van het huis, zoals het plaatsen van zonnepanelen of dubbel glas. Ook het levensloopbestendig maken van de woning, bijvoorbeeld door de badkamer te verplaatsen naar de begane grond, valt onder de regeling. Voor het verwijderen van asbest en herstel van de fundering kan ook geld worden geleend.

Voor 2023 is twee miljoen euro beschikbaar. De helft van dat bedrag komt van de provincie Gelderland, de andere helft van West Maas en Waal. Er zijn vier verschillende leningen met verschillende voorwaarden. Bijvoorbeeld als het gaat om de tijd waarin het bedrag moet zijn terugbetaald. In vrijwel alle gevallen gaat het om een leenbedrag van minimaal 2500 en maximaal 50.000 euro. De rentepercentages verschillen en worden onder meer bepaald door het inkomen van de aanvrager. Geld dat wordt terugbetaald, komt weer in de pot en kan opnieuw uitgeleend worden.

‘Het is zelfs mogelijk geld te lenen tegen 0 procent rente’

Wethouder Ans Mol is enthousiast over de nieuwe lening. ,,We hadden al een duurzaamheidslening, maar deze regeling biedt veel meer mogelijkheden. Het is voor mensen met een laag inkomen zelfs mogelijk om te lenen tegen 0 procent rente. We hebben veel huizen van voor 1990. Die zijn vaak slecht geïsoleerd.



De duurzaamheidslening werd veel gebruikt dus ik ga ervan uit dat ook van deze regeling veel gebruik gemaakt zal worden.”