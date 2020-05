West Maas en Waal naar rechter om granulietstort

De gang naar de rechtbank is de volgende stap van een juridisch steekspel rond de granulietstort in de zandwinplassen van Over de Maas bij Alphen. Eerder vroeg de gemeente de minister de stort te stoppen.

Omdat de minister dat weigerde, gaat de gemeente nu naar de bestuursrechter in Arnhem. De gemeente zegt bezorgd te zijn over de toepassing van granuliet, gelet op de mogelijk negatieve effecten op mens, milieu en ecologie.

West Maas en Waal heeft twee rechtszaken aangespannen. De eerste is het formele bezwaar tegen het besluit van de minister om de stort door te laten gaan. De tweede is een voorlopige voorziening. Met een dergelijke procedure wil de gemeente de stort stil laten leggen tot er uitspraak is gedaan in de bezwaarprodecure. Die voorlopige voorziening wordt dan ook als eerste behandeld.

Dinsdag debat in Tweede Kamer

De stort van granuliet zorgt voor veel bezorgdheid rond Over de Maas. Zeker toen televisieprogramma Zembla onthulde dat er veel discussie is over de mogelijk kankerverwekkende stoffen in granuliet.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft tot nu toe altijd volgehouden dat granuliet niet schadelijk is. Verschillende fractie in de Tweede Kamer maken zich toch zorgen over de kwestie. Dinsdag gaan zij nogmaals met Van Veldhoven in debat over de kwestie.