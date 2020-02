West Maas en Waal wil direct einde lozing granuliet in Over de Maas

Ministers op het matje over stort afvalstof in Alphen na onder protest afgegeven vergunning

9:34 ALPHEN/ DEN HAAG - De Tweede Kamer wil opheldering over de stort van honderdduizenden tonnen granuliet in waterplas Over de Maas. Ook de rol van Rijkswaterstaat hierbij staat ter discussie. De commotie, ook in de regio, is groot.