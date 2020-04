Wethouder over granuliet: ‘Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat’

Overzicht Nijmegen e.o./ update Filmfesti­val Go Short afgelast: dit gaat ook allemaal niet door in regio Nijmegen

13 maart REGIO NIJMEGEN - Wie binnenkort een voorstelling of andere activiteit gepland heeft in de regio Nijmegen, moet goed opletten of het wel doorgaat. Bijeenkomsten waar meer dan 100 mensen naartoe zouden komen zijn verboden vanwege het coronavirus. Steeds meer organisatoren zeggen dus hun evenement af. Onderstaand overzicht wordt voortdurend aangevuld.