WIRO Reclame in Berghem in andere handen

met video | update N329 urenlang dicht nadat tankwagen kantelt en in sloot valt, veevoer wordt eruit gepompt

ALTFORST - Een tankwagen met 40 ton dierenvoeding is maandagochtend van de Noord-Zuid (N329) bij Altforst geraakt en in een sloot beland. Hulpdiensten zijn gelijk in actie gekomen. De weg is voor alle verkeer afgesloten. De Noord-Zuid is een belangrijke verbindingsroute tussen Oss en Druten (via het veer bij Appeltern).

14:24