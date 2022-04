Woedende reacties na doorslijpen kabel van pont bij Lith: ‘Levensgevaarlijk’, ‘totaal onverantwoord’, ‘nutteloos’

Volkomen onwetend komen ze vrolijk kletsend aanfietsen. Drie dames op hun elektrische fietsen op weg naar Appeltern. Ze zullen een andere fietsroute moeten kiezen. Het veer tussen Lith en Alphen is uit de vaart. ,,Wat?



Hebben ze de kabels doorgeslepen? Welke gek doet nu zo iets?”, vraagt een van de sportieve dames zich hardop af. ,,Tsja”, antwoordt Peter Habraken, recht tegenover de Lithse veerstoep woonachtig. ,,Los van het feit dat het volkomen nutteloos is, levert het ook nog een heel gevaarlijke situatie op.”

Op drift geslagen

Zondagmorgen bij de eerste vaart van Alphen richting Lith werd pontbaas Toon van de Geer uitermate onaangenaam verrast. Plotseling was zijn pont, met daarop een fietser en een automobilist, volkomen stuurloos. Normaal zorgen de twee kabels aan weerszijden van het veer voor een veilige overtocht.



Maar die kabels waren er niet meer. Doorgeslepen, luidde de conclusie van de pontbaas, nadat hij veilig de wal had weten te bereiken. Zijn veer was enigszins op drift geslagen, maar dankzij het mooie en rustige weer bleef de situatie onder controle. ,,Maar dit had heel anders kunnen aflopen”, concludeert Lars Cleijne, directeur van Stichting De Maasveren.

Een veerpont, met rechts een van de kabels in het water.

Saskia Denneboom zag het, tijdens het paasontbijt met uitzicht op de Maas, live gebeuren. ,,Het was even paniek en sensatie. Wij zagen ’s morgens om negen uur - de eerste vaart - dat er iets mis was met het veer. Het sloeg op drift en begon meteen rondjes te draaien.



‘Dat gaat niet goed’, zeiden we meteen. We hebben snel Theo van der Sande, de palingvisser van verderop, geroepen en die heeft het veer met zijn boot veilig naar de kant gekregen. Je had er niet aan moeten denken dat er een vrachtschip of zo langs was gekomen ... Zo’n klep van het veer boort zonder moeite door de romp van ieder schip.”



Het veer was paasmaandag en ook dinsdag de hele dag gestremd. Automobilisten werden gewaarschuwd, maar de fietsende massa werd pas op de veerstoep op de hoogte gebracht. Saskia Denneboom gaf via een stenciltje de nodige uitleg.



,,En het was druk met fietsers. Vanwege het mooie weer was het een komen en gaan. En al die fietsers moesten allemaal een andere route kiezen.” Maasveren-directeur Cleijne: ,,Los van de schade en de kosten van het herstel, zijn we ook heel wat inkomsten misgelopen.” Grofweg schat hij het totale schadebedrag al gauw op zo’n 6000 à 7000 euro.

‘Volstrekt roekeloze actie’

Stichting De Maasveren - die bij de politie aangifte gaat doen - is voor het eerst geconfronteerd met een dergelijke vorm van vandalisme, met inzet van een stevige slijptol. Want diefstal kan het niet zijn. ,,Dan waren er wel kabels meegenomen”, concludeert de directeur.



Die heeft totaal geen begrip voor de ‘volstrekt roekeloze’ actie, die diep in de nacht van eerste op tweede paasdag uitgevoerd werd. ,,Dit is allemaal uitermate onverantwoordelijk. Ik weet ook niet goed wat we ertegen kunnen ondernemen. Je kunt moeilijk iemand iedere nacht laten posten.”

‘Onvoorstelbaar is het wel’

Stichting De Maasveren hoopt dat het veer woensdag in de loop van de dag weer in de vaart genomen kan worden. ,,Maar dat is nog wel een uitdaging”, aldus Harry Ouwens, technisch medewerker van Maasveren die samen met pontbaas Hans Sengers het Lithse voorval op de pont in Oijen bespreekt.



,,Normaliter moeten we kabels alleen vervangen en dat is vrij makkelijk. Nu zijn die kabels er helemaal uit en moeten we met een duwbootje en de kabelauto slim manoeuvreren. Maar ik denk dat het ons wel zal gaan lukken”, zegt de pont-techneut. ,,Maar onvoorstelbaar is het wel. Hoe zou zo’n gast met die slijptol zich nu voelen?”

