Wonen tegenover een vervallen betonfabriek: ‘Dit is het lelijkste stukje van heel Appeltern’

Slibstort in Kaliwaal bij Bo­ven-Leeu­wen stopt na nog eens 2,5 miljoen ton

4 januari DRUTEN/BOVEN-LEEUWEN - ‘Eeuwig’ slib blijven storten in de Kaliwaal is er niet bij. Er is weliswaar geen einddatum afgesproken voor het storten van zwaar vervuild slib in de plas in de Waaluiterwaarden bij Boven-Leeuwen, maar wel een maximum aan de hoogte van de sliblaag.