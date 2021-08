Wordt tbs voor dader schoonmoedermoord Maasbommel verlengd?

5 jaar cel en tbs geëist voor schoonmoe­der­moord in Maasbommel

6 december ARNHEM/MAASBOMMEL - Het openbaar ministerie wil dat Marcus J. eerst 5 jaar de cel in gaat, voordat hij begint aan zijn behandeling in een tbs-kliniek. Dat bleek woensdag bij het gerechtshof in Arnhem. De 34-jarige man uit Eindhoven doodde in de ochtend van 16 juli 2016 zonder enige aanleiding zijn schoonmoeder in Maasbommel: ,,Stemmen in mijn hoofd droegen me dat op."