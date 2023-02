Zandmeren krijgt nieuwe stranden; 250 vrachtwagens vol prettig zand dat schoner blijft

Man zou casino Nijmegen hebben beroofd om in de cel te belanden: hij wilde warm onderdak

Een 49-jarige Nijmegenaar die op 29 oktober vorig jaar Holland Casino in zijn woonplaats dreigde te beroven, heeft van de politierechter in Arnhem donderdagmiddag gekregen wat hij wilde: onderdak. Hij blijft tot eind maart in de cel.

9 februari