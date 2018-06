Zandwinning Over de Maas gaat 3 jaar langer door, maar wel gecontroleerd

Winssen goed bedeeld met cultuursub­si­dies

12 juni WINSSEN - Winssen profiteert dit jaar volop van de Gelderse cultuursubsidies. Eens per half jaar wijst de provincie bedragen toe en in Winssen ontvangt toneelvereniging Plankenkoorts 3.000 euro voor de theaterproductie 'Winssen in oorlogstijd'.