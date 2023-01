Zaterdag in Rossum: Proosten met PIM in De Parel

ROSSUM - Plezier in Muziek, het nieuwe muziekcollectief in Rossum, houdt zaterdag 7 januari in dorpshuis De Parel een muzikale terugblik op 2022 en een vooruitblik op het nieuwe jaar. Er is muziek van de eerste twee evenementen van PIM, met muziek van onze eerste twee evenementen: A New Era - Stageband PIM in concert en het oktoberfestconcert Auf der Wiese. De avond wordt verder muzikaal ingevuld door Daffie DJ. Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.