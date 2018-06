'Zeer grote brand' in schuur met 120 ton hooi op industrieterrein in Dreumel

De rookontwikkeling is dan ook het grootste probleem. In de schuur heeft 120 ton hooi vlam gevat. ,,Hooi is lastig te blussen’’, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. ,,Dat moeten we uit elkaar halen en zorgt voor veel rook.’’



De Veiligheidsregio adviseert omwonenden ramen en deuren te sluiten in verband met de rook die overwaait. Het bluswerk kan tot ver in de middag duren.