Zeldzame diefstal: boeven slaan toe op Leeuwens zonneveld

canonwebsite Alphons Bouwman, een kleine man verdwaald; De kleine boer trekt aan het kortste eind

17 september PUIFLIJK - Het Land van Maas en Waal kreunde onder de economische crisis in de jaren 1930. Vooral de kleine keuterboeren kwamen enorm in de knel. Het Verhaal Tussen Maas en Waal, de historische canon van de streek, vertelt het verhaal van Alphons Bouwman die voor hen opkwam. Dit is een publicatie uit Het Verhaal tussen Maas en Waal, de canon die zaterdag is gepresenteerd.