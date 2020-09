Zijlstra én Rijkswaterstaat onder vuur, maar granuliet verdwijnt niet: ‘Als wij niet dumpen ligt de wegenbouw stil’

Staatsse­cre­ta­ris: granuliet in Alphen is helemaal niet 1000 keer gevaarlij­ker dan gedacht

21 september ALPHEN - Het is ‘betreurenswaardig’, ‘hoogst ongelukkig’en ‘had niet moeten gebeuren’, maar de rekenfout die is gemaakt over het gevaar van het storten van granuliet in een zandplas bij Alphen betekent niet dat het storten nu ineens gevaarlijk is. Het spul mag gewoon gestort worden, vindt staatssecretaris Sientje van Veldhoven.