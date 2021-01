Acht boetes en jongen in Westervoort geslagen met wapenstok: ‘Zo ga je niet met kinderen om’

Myrddin IJserinkhuijsen (13) was erbij. Ze had maandagavond bij het station in Westervoort afgesproken met vrienden, volgens haar zat iedereen 1,5 meter uit elkaar. Rond 20.00 uur zag ze een aantal politieagenten hun kant op lopen.



Sommige jongeren renden weg, maar IJserinkhuijsen ging met de agenten in gesprek. ,,Ze waren heel brutaal en pakten ons agressief vast. Ineens begonnen de agenten met knuppels te zwaaien en een vriend van mij werd geslagen. Hij heeft nu blauwe plekken op zijn been. Ik moest in de politieauto gaan zitten, anders zou ik gearresteerd worden. Ik vond het zo eng. De politie is er toch om je te beschermen?’’



IJserinkhuijsen kreeg een waarschuwing en is naar huis gebracht door een agent.