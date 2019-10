Agenten vangen slang in woning in Westervoort

Snelheids­dui­vel gaat 93 kilometer te hard in Wester­voort: ‘Bijna niet te geloven’

11 oktober WESTERVOORT - Een hardrijder is in de nacht van donderdag op vrijdag met 148 kilometer per uur over de Brugweg in Westervoort gescheurd. Op deze weg is slechts 50 kilometer toegestaan, zo laat de Politie Westervoort weten op Facebook. De bestuurder kon zijn rijbewijs direct inleveren.