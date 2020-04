Als je man uit Westervoort ineens op de intensive care in Groningen ligt: ‘Ik sta met mijn rug tegen de muur’

,,Het is heel onwerkelijk dat hij nu in Groningen ligt.’’ Corry Moerbeek uit Westervoort vind het heftig dat haar man Lo Moerbeek (77), getroffen door het coronavirus, nu op de intensive care van een ziekenhuis in Groningen kunstmatig in slaap gehouden wordt.



,,Ook als hij in Arnhem op de ic had gelegen, mocht ik hem ook niet bezoeken. Maar de afstand is nu zo groot. Als er ineens paniek is, ben ik er niet zomaar bij.’’



De vooruitzichten voor Moerbeek zijn goed. ,,Maar ik leef wel tussen hoop en vrees. Ik ben zelf in quarantaine. Ik heb een mondkapje en handschoenen klaarliggen, mocht ik door mijn dochter inderhaast naar Groningen gebracht moeten worden. Zelf durf ik die afstand niet te rijden.’’