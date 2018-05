Auto belandt op de kop naast A12 bij Westervoort: drie gewonden

Wester­voort heeft 100 huizen extra nodig

2 mei WESTERVOORT – Westervoort zou de komende tien jaar bovenop de bestaande nieuwbouwplannen nog eens honderd woningen moeten bouwen om alle inwoners te kunnen huisvesten. Maar de vraag is waar, want als kleinste gemeente van Nederland qua oppervlak is Westervoort vrijwel volledig volgebouwd.