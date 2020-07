Auto rijdt lantaarnpaal uit de grond in Westervoort, man gewond

Tien coronabe­smet­tin­gen in Liemers in week tijd

23 juni ZEVENAAR - In de Liemers zijn in een week tijd tien mensen besmet geraakt met het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In deze periode werd er één inwoner van de gemeente Montferland opgenomen in het ziekenhuis.