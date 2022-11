Automobilist rijdt fietser aan op Rivierweg Westervoort

Johns ochtendjas hing in stukken om zijn lijf: ‘Toen hij die deur opende, ontplofte de boel’

WESTERVOORT - Een vergissing van een inbreker is mogelijk de oorzaak van de felle brand in een schuur aan de Bergse Maat in Westervoort, in de nacht van zaterdag op zondag. Dat zegt zoon des huizes Angelo Damen. Zijn vader ligt in het Brandwondencentrum in Beverwijk.

