Bakkerij Koenen na 150 jaar nog lang niet klaar: ‘Generatie zes staat al klaar’

Behalve bakker was Martinus landbouwer, kroegbaas en kruidenier. Daarnaast hield hij een paar varkens voor de restanten uit de bakkerij en het café. ,,Ook toen al had de familie Koenen aandacht voor duurzaamheid’’, lacht Paul.



Hij nam met zijn broer Ton in oktober 1992 de bakkerij over van hun oom Wim. Deze had in 1982 het bedrijf, inmiddels uitgebreid met een drogisterij, tijdelijk overgenomen na het plotselinge overlijden van vader Jan op 48-jarige leeftijd.



Na hun overname in 1992 ging het hard met het bedrijf. ,,We moesten wel groeien. Opeens moesten er twee gezinnen rondkomen van de bakkerij. We gingen op zoek naar andere afzetkanalen om meer omzet te halen.’’



Die omzet werd onder meer gevonden in verschillende overnames van bakkerijen in Westervoort en Arnhem. Paul Koenen: ,,Dat was een zware tijd, waarin niet veel werd verdiend. Vanaf 1992 tot ongeveer 2000 was het bikkelen om rond te komen.’’