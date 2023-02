Bakkerij Koenen opent bakkerscafé in voormalig pand van Bakker Bart

Bakkerij Koenen schuift in Westervoort een paar deurtjes op. Het bedrijf verhuist van Dorpsstraat 15 in winkelcentrum De Wyborgh naar nummer 39, de voormalige locatie van Bakker Bart. De verbouwing is in volle gang en half maart is de opening gepland, zegt eigenaar Paul Koenen.

Extra personeel

De bakkerij in Westervoort gaat van circa 65 naar 192 vierkante meter en dat is een flinke verbetering, meldt Koenen. ,,We gaan daar ook mensen ontvangen voor de lunch. Kopje koffie met een gebakje of belegd broodje erbij. We nemen minimaal drie mensen aan met veel horeca-ervaring en die gaan onze vaste dames, die meeverhuizen, ondersteunen.”

Koenen verwacht veel van de nieuwe winkel en het bakkerscafé. ,,Wij hebben in Arnhem ook al een aantal bakkerszaken met lunchruimte, maar niet in dit formaat. We gaan ook belegde broodjes bezorgen. Als mensen om wat voor reden dan ook niet naar ons kunnen komen, komen we naar hen.”

150 jaar in 2019

Bakkerij Koenen heeft meerdere vestigingen in de regio Arnhem. De oorsprong van het familiebedrijf gaat terug naar 1869, toen Martinus Koenen naar Westervoort verhuisde en bakkersknecht werd bij een van de bakkers in het dorpje. Drie jaar later kocht hij een stuk grond aan de Klapstraat om ‘ene bakkerij op te rigten’, zoals is te lezen in het jubileumboekje dat Willem Vlijm schreef over het 150-jarig bestaan in 2019. De bakkerij van Koenen staat nu op bedrijventerrein Het Ambacht in Westervoort.

