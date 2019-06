Barbecuebrand in Westervoort verwoest schuurtje

Wonen in lege winkels Wester­voort: ruimte voor vijftig huishou­dens

8:58 WESTERVOORT - In de lege ruimten van het Westervoortse winkelcentrum is plek voor zo’n vijftig woningen. Om wonen in de lege winkels mogelijk te maken, zijn burgemeester en wethouders in gesprek met de eigenaar van het Westervoortse winkelcentrum. Bovendien is een bestemmingsplanwijziging nodig.