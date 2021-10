Beschonken automobilist ramt met kind op achterbank schuurtje in Westervoort

Minder huwelijken in de Liemers, groeiend aantal geregi­streerd partner­schap­pen

14 september ZEVENAAR - Het aantal huwelijken in de Liemers is vorig jaar fors afgenomen. Werd er in 2019 in de vijf Liemerse gemeenten 357 keer getrouwd, een jaar later was dit teruggelopen naar 250. De daling lijkt zich dit jaar te stabiliseren.