Beschonken bestuurder klemgereden en met ‘gepast geweld’ aangehouden in Westervoort

Nieuwe coronabe­smet­ting in Zevenaar en Montfer­land

23 maart ZEVENAAR/ DIDAM - In Zevenaar en Montferland is het aantal coronabesmettingen opgelopen naar respectievelijk negen en drie. In beide gemeenten werd er in een dag tijd bij één persoon het virus vastgesteld. Dat kan geconcludeerd worden op basis van cijfers van het RIVM.