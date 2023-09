Deze chef-kok bedankt in zijn boek de Belasting­dienst: ‘Omdat ze me arm en nederig hebben gehouden’

Een ondernemer die de Belastingdienst bedankt? Jazeker, Demian Parasmo van het plantaardige Arnhemse restaurant Konijnenvoer deed het, in het boek dat hij over zijn avonturen schreef. Waarom? ,,Omdat ze me arm en nederig hielden.”