Met video Drie branden binnen één jaar houden gemoederen bezig in Velp: ‘Het geeft geen prettig gevoel’

Opnieuw een felle woningbrand in het zuidwesten van Velp. Vuur zorgde er donderdagavond voor dat een rijtjeshuis aan de Caspar Fagelstraat voorlopig onbewoonbaar is. Het ging om de derde brand in de buurt binnen één jaar tijd. ,,Het geeft geen prettig gevoel”, klinkt het in de wijk.