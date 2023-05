Bewolkt weer in Westervoort vandaag

Museum gaat taboe op menstrua­tie te lijf: ‘Dat is pas weg als mannen geen schaamte voelen om maandver­band te kopen voor hun vrouw’

Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem is op zoek naar persoonlijke verhalen en voorwerpen met betrekking tot menstruatie. ,,In Nederlandse erfgoedcollecties is weinig aandacht geweest voor menstruatie”, zegt conservator Inge Schriemer. ,,Terwijl menstruatie heel belangrijk is in het leven van vrouwen.”