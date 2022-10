Bewoner ernstig gewond bij schuurbrand; politie merkt tuin aan als plaats delict

Rond 01.10 uur is de brandweer gealarmeerd voor de brand aan de Bergse Maat. De vlammen sloegen metershoog uit de schuur. Brandweerlieden hebben het vuur geblust, maar de schuur is tot de grond toe verloren afgebrand. Drie gasflessen die in de schuur stonden zijn gekoeld door de brandweer.

Een bewoner liep ernstige brandwonden op. Hoe dat is gebeurd, is niet bekend. Hij is met spoed in een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. Hulpdiensten sluiten brandstichting niet uit en de politie is een onderzoek gestart. De achtertuin is aangemerkt plaats delict.