Bijzonder detail op omleidingsborden in Westervoort: zoveel calorieën verbrand je met de nieuwe route

Liemerse oorlogsdo­cu­men­tai­re genomi­neerd voor prijs op Engels filmfesti­val

De Liemerse documentaire over de neergestorte Spitfire bij Herwen schittert binnenkort op het witte doek in Engeland. De docu Spitfire Overdue is namelijk een van de genomineerden op het The South Coast Film Festival in het Engelse Hastings.