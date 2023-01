Bloembollen voor openbare perkjes belanden in tuinen van Westervoortse ambtenaren: ‘Gewoon diefstal’

WESTERVOORT - Duizenden exclusieve tulpenbollen die afgelopen december zijn uitgedeeld om te planten langs wegen en in plantsoenen, belanden in Westervoort in de tuinen van ambtenaren. Tot teleurstelling van de initiatiefnemers. ,,Dit is gewoon diefstal van de geschonken tulpen.”