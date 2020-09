Bonnen voor bestuurders die seintje geven voor snelheidscontrole in Westervoort

Bejaarde kampbewo­ner uit Wester­voort had conflict met doodgescho­ten Henk Wolters uit Zwolle over oud-politiewa­pen

19 juni Een bejaarde woonwagenbewoner uit Westervoort - die in 2006 is veroordeeld voor het doodschieten van zijn broer - is opgedoken in de omvangrijke drugs- en wapenzaak rond de inmiddels vermoorde Henk Wolters (52) uit Zwolle.