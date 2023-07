Boy trilt van opwinding. Hij wil zoveel mogelijk boerderijen met grond opkopen

Trio ziet diefstal van 1600 euro aan boodschap­pen in Arnhem mislukken, in Ede lukt het een dag later wél

De drie mannen die op dinsdag 28 maart van dit jaar de diefstal van twee winkelkarretjes vol boodschappen bij Albert Heijn XL in het Arnhemse Winkelcentrum Kronenburg de mist in zagen gaan, hadden een dag later wél succes. Bij een supermarkt in Ede slaagden ze erin om voor een onbekend bedrag aan kruidenierswaren mee te nemen.