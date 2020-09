Ouders die spelers vervoeren nog wél welkom: ‘Nu wil vast iedereen rijden naar uitduels’

Een klap in het gezicht. Anders kan Marco Swenne, voorzitter van voetbalclub DVC'26 in Didam, de aangescherpte coronaregels niet noemen. Minimaal drie weken mag er bijna niemand op De Nevelhorst komen en dat nadat er veel geld is uitgegeven aan het coronaproof maken van het sportpark.



DVC'26 heeft onder andere tenten en heaters gehuurd. Swenne: ,,Juist nu we aan het opkrabbelen zijn, moet de boel weer op slot en ik denk dat dat voor langer dan drie weken is. De kantineomzet is voor een club als DVC van levensbelang.”